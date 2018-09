Campeón Mundial de Boxeo da positivo por esteroides y su pelea fue cancelada

Malas noticias para el boxeo mundial, esta vez el campeón mundial de los pesos pesados, el sirio Manuel Charr, dio positivo en una reciente prueba de dopaje y la pelea en la que ponía en juego su título de campeón fue cancelada.

Este combate por el título de los pesos pesados de la AMB debía ser ante el puertorriqueño Fres Oquendo de 45 años este 29 de septiembre en la ciudad de Colonia-Alemania. Sin embargo, por el doping positivo del sirio nacido en Líbano, no se realizará este combate.

El peleador de 33 años se mostró sorprendido y aseguró no haber consumido ninguna de estas sustancias: "Estoy totalmente sorprendido por esta noticia y no hago más que llorar, pido solo a mis fans y a los habitantes de Colonia que me crean y que tengan confianza en mí hasta que todo se clarifique”.

Manuel Charr, nacido en Líbano de padre sirio, llegó a la edad de cinco años a Alemania, con su madre y cinco hermanos. En 2015, estuvo cerca de morir tras haber recibido un disparo en un restaurante de kebab, se proclamó campeón de los pesados en la AMB a finales de noviembre del 2017 tras vencer al ruso Alexander Ustinov.