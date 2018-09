Joshua y Povetkin hicieron el pesaje oficial en la previa al combate por el título mundial de pesos pesados [VIDEO]

Cada vez va quedando menos para el combate por el título mundial de pesos pesados y hay que cumplir con las formalidades previas. Como parte de ella, hoy el británico Anthony Joshua, campeón mundial de la categoría, y Alexander Povetkin, su retador ruso, hicieron el pesaje oficial y su respectivo careo.

Joshua, campeón en las divisiones WBA Super, IBF, WBO e IBO, tuvo un peso de 111,5 kg; mientras que Povetkin, de la WBA Super, salió con un peso de 100 kg. Tras ello, vino el 'amistoso' saludo entre ambos luchadores.

"No es el peso del hombre, es su forma de pelear. Él ha peleado con gente como yo toda su vida. Está acostumbrado a tipos altos. Sabe cómo deslizar y arrojar los golpes, entonces tengo que estar seguro de no darle espacios ni aperturas. La altura no es el asunto, es cuán capaz y determinado es", indicó Joshua.

El combate se efectuará mañana en el Wembley Stadium, desde las 4 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo del canal Space.