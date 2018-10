WWE RAW EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: The Undertaker-Kane vs. Triple H-Shawn Michaels

WWE Monday Night Raw EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2: se realizará este lunes 15 de octubre en el ring del Wellsfargo Center de Philadelphia con la presentación de 'D-Generation X' (Triple H y Shawn Michaels) quienes buscarán retar a The Brothers of Destruction (The Undertaker y Kane) a pelear en el evento WWE Crown Jewel (2 de noviembre en Arabia Saudita).

¿Qué pasará con The Shield? Luego de que Dean Ambrose abandonara a Seth Rollins y Roman Reigns en el cuadrilátero, se cree que el famoso tridente de la WWE estaría llegando a su fin. El 'Mediolunático' aseguró que siente que no encaja en el grupo y, por ello, analiza dejarlo y seguir su carrera en solitario.

Problemas para Ronda Rousey. Las hermanas Brie y Nikki Bella harán todo lo posible para quitarle el cinturón a la vigente campeona de la marca Raw. Como se recuerda, 'Rowdy' y Nikki tendrán una lucha por el título el próximo 28 de octubre en WWE Evolution, primer evento femenino de la empresa de Vince McMahon.

Nine-hundred and ninety-nine episodes. You better believe the blue brand has a history of getting EXTREME! #SD1000 #WWETop10 pic.twitter.com/k7AraHw53G