WWE da 'luz verde' a Crown Jewel para que se realice en Arabia Saudita

La WWE decidió no dar marcha atrás y volvió a poner en el calendario al tan esperado Crown Jewel, evento a realizarse el próximo 2 de noviembre en el King Saud University Stadium, de la ciudad de Riad en Arabia Saudita, luego de la polémica que se armó por la desaparición de Jamal Kashoggi, periodista del Washington Post.

De esta manera, los fanáticos de Arabia Saudita podrán disfrutar de la acción de las luchas que tendrá la cartelera del WWE Crown Jewel, donde se destacan: 'The Brothers of Destruction' (The Undertaker y Kane) contra los 'D-Generation X' (Triple H) y, además, de la triple amenaza entre Roman Reigns, campeón del cinturón Universal de la WWE, Brock Lesnar y Braun Strowman.

Las entradas se pondrán a la venta desde el próximo viernes 19 de octubre. Los fanáticos de Arabia Saudita insistieron que el evento Crown Jewel se lleve a cabo con normalidad. Sin embargo, la WWE se vio envuelta en la polémica por lo sucedió con Kashoggi, de quien se cree que, posiblemente, haya sido asesinado durante una reunión en Turquía.

Fin de la incertidumbre. WWE confirmó en el día de ayer que Crown Jewel SI sucederá el 2 de Noviembre en Arabia Saudita. pic.twitter.com/eG5xS0z6Xm — WWE Argentina (@_wwearg) 14 de octubre de 2018

Este suceso ha hecho que otras empresas de Estados Unidos ligadas a Future Investment Initiative como Google, CNN, Bloomber y otras como Boeing y Siemens, retiren sus inversiones en Arabia Saudita. La WWE hará respetar el contrato que tiene desde hace 10 años con los jeques de Arabia Saudita.

Los agentes de la WWE aseguraron que seguirán monitoreando la situación en Arabia Saudita ante cualquier suceso que amenace con la seguridad del público y los luchadores que estarán en Crown Jewel.