Daniel Cormier, campeón de peso pesado de UFC: "¡Brock Lesnar! Voy a quitarte el cinturón de la WWE"

Daniel Cormier derrotó fácilmente a su rival Derrick Lewis gracias a un mataleón bien encajado en el segundo asalto de la batalla estelar del UFC 230 realizado en la jaula del Madison Square Garden, de Nueva York. 'DC' retuvo su cinturón peso pesado y en la entrevista con Joe Rogan volvió lanza un nuevo desafío a Brock Lesnar, actual campeón del cinturón Universal de la WWE, que está dando que hablar en las redes sociales.

"¡Brock Lesnar! Cuando vengas... trae tu cinturón de la WWE porque también voy a ser el campeón de la WWE. Quiero poner tu cinturón en mi casa", aseguró Daniel Cormier, quien ha dado guiños de un posible cambio de aire hacia la compañía de Vince McMahon. Sin embargo, el presidente de UFC Dana White ya ha confirmado que la 'Bestia Encarnada' estará listo para regresar al octágono a partir de enero del 2019. Por ello, es muy probable que ambos enfrenten por MMA (Artes Marciales Mixtas) que en Wrestling (o lucha libre de la WWE).

Por otro lado, Daniel Cormier explicó las razones del porque Derrick Lewis no le causó problema durante el combate de UFC.

"Creo que mucha gente no entiende que esto lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Siempre he peleado a nivel de campeonato. No hay sorpresas conmigo. Voy hacer lo que sé hacer. Si él (Derrick Lewis) tiene la posibilidad de hacer un golpe de nocaut, él debe darse cuenta que no la tiene porque se está enfrentando a mí. Me he enfrentado contra los mejores, y yo soy uno de los mejores. Él debe darse cuenta que no está en ese nivel", dijo Daniel Cormier.

Daniel Cormier es poseedor de los cinturones de las categorías peso pesado y peso mediano del UFC. Anteriormente, compartía este mismo récord con el irlandés Conor McGregor. El irlandés fue campeón de las divisiones peso pluma y ligero. Ya no tiene ninguno de esos dos cinturones.

