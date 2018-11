Becky Lynch responde y amenaza a Nia Jax tras ser descartada de Survivor Series [VIDEO]

Becky Lynch se ha robado las miradas de todos los fanáticos de la WWE desde que se convirtió en la campeona femenina de SmackDown, pero esta semana volvió a sorprender cuando comandó la invasión y masacre de todo el roster de Raw. Sin embargo, durante el combate recibió un mal golpe y ayer martes se confirmó su lesión.

Y es que el show de la marca azul dio a conocer que la pelirroja no estará en el Survivor Series y no podrá pelear con Ronda Rousey. Nia Jax le propinó un derechazo en la cara a la irlandesa y los exámenes médicos arrojaron que sufrió una conmoción cerebral; por lo que no recibió el alta para el evento de este domingo.

En redes sociales, la peleadora ‘samoana’ recibió varios insultos y críticas por causarle la lesión a Becky Lynch. Por eso, utilizó su cuenta oficial de Twitter para referirse a ello e indicó: “Hey... no entregamos correspondencia, las cosas ocurren. ¿Alguien va a preguntarme cómo se siente mi puño?”.

No obstante, la campeona de SmackDown no se quedó atrás y le respondió irónicamente e incluyó una amenaza: “Me diste tu mejor puñetazo, pero me levanté para destruir a todo tu roster. No me dejarán pelear, pero me volveré a levantar de eso también. Es lo que hago. Así que disfruta de tu único tiro, porque a pesar de lo mal que esta mi memoria ahora, no te he olvidado, perra”.

You gave me your best sucker punch, but I got back up to destroy your whole roster. They won’t let me fight, but I’ll get back up from that too. It’s what I do. So enjoy your one free shot, because as bad as my memory is now, I haven’t forgotten you, bitch. https://t.co/4dZW4hCmaf