Final Copa Davis 2018 EN VIVO: Francia vs. Croacia se miden por el título de campeón

La gran FINAL DE LA COPA DAVIS 2018 entre Francia y Croacia arranca este viernes 23 de noviembre desde las 8:00 a.m. (hora peruana) EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille.

"Es un sueño para todos los tenistas. Voy a jugar la #FinalCopaDavis y es algo alucinante para mí" @jeremychardy



🇫🇷🆚🇭🇷 pic.twitter.com/Idq9Gex3GF — Copa Davis (@CopaDavis) 22 de noviembre de 2018

El equipo francés busca el bicampeonato en Copa Davis, algo que nunca ha logrado en su historia y que solo ostentan seis selecciones. Para lograr este cometido, el país anfitrión eligió la tierra batida donde sus tenistas alcanzan su mayor nivel.

Por su parte Croacia, llega con sus dos principales tenistas, que a pesar de su juventud, llegan en el mejor momento de su carrera. Principalmente, Marin Cilic quien actualmente es el número 7 del mundo.

La gran esperanza de Francia recae sobre los hombros de Jo-Wilfried Tsonga. El tenista galo cerrará la primera jornada frente a Marin Cilic en un choque que irá definiendo la serie. Por otro lado, Jeremy Chardy y Borna Coric.

"Sé que Jeremy juega muy bien en tierra batida. Estaba un poco soprendido pero no tanto", dice @borna_coric

🇫🇷🆚🇭🇷 pic.twitter.com/PWeUnPGCwX — Copa Davis (@CopaDavis) 22 de noviembre de 2018

Final de Copa Davis 2018: Así será la programación de los encuentros

Viernes 23 de noviembre - Singles

Jeremy Chardy vs. Borna Coric

Jo-Wilfried Tsonga - Marin Cilic

Sábado 24 de noviembre - Dobles

Pierre-Hugues Herbert vs. Nicolas Mahut vs. Mate Pavic/Ivan Dodig

Domingo 25 de noviembre - Singles

Jeremy Chardy vs. Marin Cilic

Jo-Wilfried Tsonga vs. Borna Coric

Equipo de Francia:

Lucas Pouille

Jeremy Chardy

Jo-Wilfried Tsonga

Nicolas Mahut

Pierre-Hugues Herbert

Yannick Noah (Capitán)

Equipo de Croacia

Marin Cilic

Borna Coric

Franko Skugor

Mate Pavic

Ivan Dodig

Zeljko Krajan (Capitán)

HORARIOS DE LA FINAL COPA DAVIS 2018: Francia vs. Croacia EN VIVO ONLINE vía MOVISTAR DEPORTES

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 a.m.

Estados Unidos: 8.00 a.m. (ET) / 5.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE LA FINAL COPA DAVIS 2018: Francia vs. Croacia vía MOVISTAR DEPORTES?

En Internet el duelo por la gran FINAL COPA DAVIS 2018: Francia vs. Croacia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.