Piloto japonés llega al Perú para la final del ‘Campeonato Nacional Prodrift’

Drifting peruano en los ojos del mundo. Prueba de ello, es la llegada del experimentado piloto japonés Harry Yoza, quien compite en el campeonato de drifting mundial en Japón. Y en esta oportunidad disputará la 5ta y última fecha del ‘Campeonato Nacional de Drifting’, ‘Copa Toyota - Mitsui’, que se realizará este sábado 08 de diciembre en el autódromo de la Chutana.

“El nivel del drifting peruano es muy bueno, he visto muchos videos, los sigo en sus redes sociales, por eso me animé a venir a competir al Perú. Estoy muy emocionado de esta gran oportunidad. Hay grandes pilotos, he podido conocer a Matayoshi, Mendoza, y son muy técnicos, muy profesionales”, indicó el piloto nipon.

De esta manera, Prodrift Perú, organizadora del nacional de derrapes se va consolidando como la cuna del drifting sudamericano.

“Nos resulta bastante grato la visita de un piloto japonés tan experimentado como Yoza, algo que el nikkei recalcó es que nuestro nivel de drifting está muy bien visto a nivel internacional. Recordemos que así lo dijo también durante su visita al Perú, Ryan Lanteigne, jurado del mundial de ‘Fórmula Drift’, que estamos entre los mejores de Sudamérica”, indicó Richard Tsukamoto, Jefe de Marketing de Prodrift Perú.

BATALLA FINAL

En la categoría ‘Pro Series’, la cosa va muy pareja los dos grandes favoritos para alzarse con el primer lugar son: Lucho Mendoza jr y Alex Heilbrunn, quienes fecha a fecha han ido batallando por los primeros lugares.

Por otro lado, en la categoría ‘Street Series’, Matayoshi es el puntero absoluto, su más cercano perseguidor es el experimentado Christian Pana, quien viene cruzando por una buena racha.

LO QUE DEBE DE SABER

La quinta y última fecha del nacional de drifting, se realizará este sábado 08 de diciembre en el Autódromo de la Chutana.