Halep elimina a Venus y ahora va por Serena en Australia

Simona Halep, la número del mundo, clasificó a la siguiente fase del Abierto de Australia tras vencer a la estadounidense Venus Williams, tras imponerse por 6-2 y 6-3, y buscará hacer lo propio en octavos de final ante Serena Williams, quien la ganó a la ucraniana Dayana Yastremska.

SI-MO-NA!



Top seed @Simona_Halep is through to the 4R, def. #Venus Williams 6-2 6-3.#AusOpen #GameSetMatch pic.twitter.com/LyFgHDDfkW