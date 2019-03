UFC: ¿Se marcha de la WWE? Brock Lesnar enfrentará a Daniel Cormier en el 2019, según Dana White

Brock Lesnar está muy cerca de volver a pelear el UFC. Dana White, jefe de la compañía de la empresa más exitosa de artes marciales mixtas, confirmó que las negociaciones para el regreso de la 'Bestia Encarnada', quien hoy pertenece a la WWE, están muy avanzados y que el rival no sería otro que Daniel Cormier, actual monarca de la división de los pesos completos de UFC.

Tras el combate estelar entre Jon Jones y Anthony Smith en el UFC 235, Dana White hizo este anuncio en la conferencia de presa sobre la gran posibilidad de ver nuevamente a Brock Lesnar en el octágono frente a Daniel Cormier.

"Creo que Brock Lesnar y Daniel Cormier quieren esa pelea. Le debo mucho a Cormier. Cormier quiere que la pelea por lo que Cormier va a conseguirlo", dijo Dana White, presidente del UFC.

