Juan Martín del Potro no jugará el Masters 1000 de Miami

Se bajó del barco. Juan Martín del Potro confirmó mediante su cuenta de Twitter que no participará en el próximo Másters 1000 de Miami que se disputará del 20 al 31 de Marzo.

"Lamentablemente no podré jugar el Abierto de Miami este año por mi lesión de rodilla. Espero verlos el año próximo", informó el tenista para tristeza de sus admiradores que esperaban su participación.

Lamentablemente no podré jugar el @miamiopen este año por mi lesión de rodilla. Espero verlos el año próximo 🤗



Unfortunately I won’t be able to play in Miami this year. Looking forward to coming back in 2020!