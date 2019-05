Con Alberto del Río, el Combate Américas presentó los resultados de los pesajes para el evento de MMA [FOTOS]

¡El Combate Américas listo para comenzar! Los protagonistas de los 10 duelos que se realizarán este viernes 31 de agosto en el Coliseo Manuel Bonilla, del distrito de Miraflores (Lima), superaron sin ningún problema la báscula y se declararon en perfecta forma para ofrecer un gran espectáculo a todos los amantes de las MMA de la capital del país.

En la pelea principal de Combate Perú, el local Gian Franco Cortez dio 155.4 libras, mientras su rival, el mexicano Daniel Zellhuber, reportó con 155.2 libras.

Para el evento coestelar de la noche, el también peruano Marlon Gonzales (149.6) y el chileno Pablo Villaseca (149.2), no tuvieron problemas para dar el peso acordado y estar listos para verse mañana por la noche.

Combate Perú podrá verse en vivo por Facebook Watch a partir de las 9pm, hora de México.

RESULTADOS DE LOS PESAJES DEL COMBATE AMÉRICAS PERÚ 2019

Gian Franco Cortez (155.4 lbs.) vs. Daniel Zellhuber (155.2 lbs.)

Marlon Gonzales (149.6 lbs.) vs. Pablo Villaseca (149.2 lbs.)

Peso Paja: (115 lbs.) Alitzel Mariscal (113.5 lbs.) vs. Maria Paola Buzaglo (114.6 lbs.)

Peso Gallo (135 lbs.): Andrés Ayala (135.8 lbs.) vs. Renzo Mendez (134.9 lbs.)

Peso Gallo: Eduardo Torres (134.2 lbs.) vs. Rodrigo Vera (134.9 lbs.)

Peso Pluma (145 lbs.): Bruno Pereira (145.9 lbs.) vs. Kevin Moreyra (145.9 lbs.)

Peso Gallo: Vicente Vargas (134.9 lbs.) vs. Yuri Valenzuela (132.9 lbs.)

Peso Pactado (120 lbs.): Jennifer González (119.9 lbs.) vs. Dana Zighelboim Grau (118.1 lbs.)

Peso Gallo: David Martinez (133.8 lbs.) vs. Wiliam Sánchez (133.8 lbs.)

Peso Mosca (125 lbs.): José Alberto Ochoa (123.8 lbs.) vs. Omar Torres (125.8 lbs.)