María Paula Buzaglo: "Voy a estar peleando frente a mi gente, es un orgullo y un sueño"

María Paula Buzaglo, peleadora peruana de MMA, quedó lista para chocar guantes con la mexicana Alitzeil Mariscal este viernes 31 de mayo en el Coliseo Manuel Bonilla del distrito de Miraflores (Lima) en una de las batallas del main card, que se darán en el evento Combate Américas 2019. La joven de 19 años, quien fuera excampeona Mundial de Muay Thai (2019). espera dejar en algo en el nombre de la Blanquirroja en la jaula de acero.

"Estoy supercontenta que el Combate Américas se va a realizar por primer vez en el Perú dentro de su historia. De hecho es una oportunidad que ayudará a muchos peleadores peruanos que van a salir a la luz recién esa noche. Y va a hacer que el MMA nacional crezca a nivel mundial. Voy a estar peleando acá en Perú frente a mi gente, frente a mi familia. Toda la gente que me ha seguido siempre desde que inicié mi carrera de peleadora. Es un orgullo y un suñoe que yo pensaba que se iba a dar tan rápido. No pensé que Combate Américas iba a llegar al Perú tan rápido, pero estoy súper feliz y tratar de aprovechar la oportunidad", dijo María Paula Buzaglo.

"Voy a estar peleando frente a mi gente, es un orgullo y sueño" - María Buzaglo #CombatePeru pic.twitter.com/sYcHabETYz — Combate Americas (@combateamericas) 30 de mayo de 2019

"Me siento super en confianza, no siento presión. Es más siento la ansiedad de ya estar en la jaula y enseñarle a todos los peruanos de que estamos hechos la raza inca", agregó

RESULTADOS DE LOS PESAJES DEL COMBATE AMÉRICAS PERÚ 2019

Peso ligero: Geanfranco Cortez (155.4 lbs.) vs. Daniel Zellhuber (155.2 lbs.)

Peso Pactado (150 lbs.) Marlon Gonzales (149.6 lbs.) vs. Pablo Villaseca (149.2 lbs.)

Peso Paja: (115 lbs.) Alitzel Mariscal (113.5 lbs.) vs. Maria Paola Buzaglo (114.6 lbs.)

Peso Gallo (135 lbs.): Andrés Ayala (135.8 lbs.) vs. Renzo Mendez (134.9 lbs.)

Peso Gallo: Eduardo Torres (134.2 lbs.) vs. Rodrigo Vera (134.9 lbs.)

Peso Pluma (145 lbs.): Bruno Pereira (145.9 lbs.) vs. Kevin Moreyra (145.9 lbs.)

Peso Gallo: Vicente Vargas (134.9 lbs.) vs. Yuri Valenzuela (132.9 lbs.)

Peso Pactado (120 lbs.): Jennifer González (119.9 lbs.) vs. Dana Zighelboim Grau (118.1 lbs.)

Peso Gallo: David Martinez (133.8 lbs.) vs. Wiliam Sánchez (133.8 lbs.)

Peso Mosca (125 lbs.): José Alberto Ochoa (123.8 lbs.) vs. Omar Torres (125.8 lbs.)