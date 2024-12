Después de una operación a la rodilla, ¿es necesaria la fisioterapia?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo , traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y actual columnista de Diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre un aspecto crucial en la recuperación de una cirugía de rodilla: la fisioterapia. Tras cualquier intervención quirúrgica en la rodilla, ya sea por una lesión de ligamentos, meniscos o artrosis, la fisioterapia es esencial para garantizar una recuperación óptima. Si no se realiza una rehabilitación adecuada, es probable que no logre recuperar el 100% de la funcionalidad de la rodilla. A menudo, lo que ocurre es que los músculos que rodean la rodilla se debilitan, lo que puede causar un "falseo" o inestabilidad en la articulación.

La fisioterapia no solo ayuda a restaurar la fuerza muscular, sino que también es clave para mejorar la movilidad, la flexibilidad y la estabilidad de la rodilla. Sin una rehabilitación adecuada, la rodilla no volverá a tener la estabilidad y el soporte necesarios para evitar futuros problemas, como nuevas lesiones o el desgaste de la articulación. La fisioterapia permite trabajar de manera progresiva en la recuperación, respetando los tiempos de cicatrización y asegurando que cada etapa del proceso sea manejada de forma correcta.

Por lo tanto, es fundamental que, después de una cirugía de rodilla, no subestime la importancia de la fisioterapia. Es una parte integral del proceso de curación que no solo previene complicaciones, sino que también asegura una recuperación completa y funcional. No se descuide y siga rigurosamente el plan de rehabilitación que su fisioterapeuta y su traumatólogo le indiquen. Con esfuerzo y disciplina, la fisioterapia le permitirá volver a sus actividades cotidianas con seguridad y sin limitaciones.