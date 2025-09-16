Gonzalo Cortés Távara deja huella en el Mundial de Apnea Outdoor con cuatro récords nacionales

El apneísta peruano Gonzalo Cortés Távara, integrante de la Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas (FEDEPASA), culminó con éxito su participación en el CMAS World Championship Freediving Outdoor, consolidando una actuación histórica para el deporte subacuático nacional.

Durante el campeonato, Gonzalo alcanzó cuatro nuevos récords nacionales en distintas modalidades de profundidad, demostrando consistencia, disciplina y un progreso sostenido en cada presentación.

El mayor impacto de su desempeño se reflejó en Peso Constante con Monoaleta (CWT) y en Inmersión Libre (FIM). En ambas modalidades no solo impuso nuevas marcas para el Perú, sino que también se ubicó en el Top 10 mundial, situándose entre los mejores del mundo y confirmando que la apnea peruana continúa creciendo y ganando espacio en la élite internacional.

Su participación no solo marcó un logro individual, sino que también representa un paso significativo para la proyección del deporte subacuático en el país. La combinación de preparación física, fortaleza mental y dedicación constante ha permitido que Gonzalo compita de igual a igual frente a los mejores exponentes del mundo.

Este resultado resalta la importancia del trabajo que se viene realizando en el Perú para el desarrollo de la apnea deportiva y deja un mensaje inspirador para los jóvenes atletas que buscan abrirse camino en esta disciplina. Con lo conseguido, Gonzalo se consolida como un referente nacional y abre nuevas expectativas sobre la presencia peruana en futuros campeonatos mundiales.