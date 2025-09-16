0

Gonzalo Cortés Távara deja huella en el Mundial de Apnea Outdoor con cuatro récords nacionales

Su desempeño lo posicionó en el Top 10 mundial, subrayando el crecimiento de la apnea peruana y ofreciendo inspiración a jóvenes atletas en la disciplina.

    Redacción Líbero
    Gonzalo Cortés Távara deja huella en el Mundial de Apnea Outdoor con cuatro récords nacionales
    Gonzalo Cortés Távara deja huella en el Mundial de Apnea Outdoor con cuatro récords nacionales
    COMPARTIR

    El apneísta peruano Gonzalo Cortés Távara, integrante de la Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas (FEDEPASA), culminó con éxito su participación en el CMAS World Championship Freediving Outdoor, consolidando una actuación histórica para el deporte subacuático nacional.

    Durante el campeonato, Gonzalo alcanzó cuatro nuevos récords nacionales en distintas modalidades de profundidad, demostrando consistencia, disciplina y un progreso sostenido en cada presentación.

    El judo peruano para todo el mundo

    PUEDES VER: El judo peruano se consolida con tres torneos internacionales en Lima 2025

    El mayor impacto de su desempeño se reflejó en Peso Constante con Monoaleta (CWT) y en Inmersión Libre (FIM). En ambas modalidades no solo impuso nuevas marcas para el Perú, sino que también se ubicó en el Top 10 mundial, situándose entre los mejores del mundo y confirmando que la apnea peruana continúa creciendo y ganando espacio en la élite internacional.

    Su participación no solo marcó un logro individual, sino que también representa un paso significativo para la proyección del deporte subacuático en el país. La combinación de preparación física, fortaleza mental y dedicación constante ha permitido que Gonzalo compita de igual a igual frente a los mejores exponentes del mundo.

    Este resultado resalta la importancia del trabajo que se viene realizando en el Perú para el desarrollo de la apnea deportiva y deja un mensaje inspirador para los jóvenes atletas que buscan abrirse camino en esta disciplina. Con lo conseguido, Gonzalo se consolida como un referente nacional y abre nuevas expectativas sobre la presencia peruana en futuros campeonatos mundiales.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Lo más visto

    1. Mundial de Vóley Masculino 2025: programación, tabla de posiciones y dónde ver los partidos

    2. Universitario cerca de cerrar fichaje con figura de Estados Unidos para la próxima temporada

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano