Continúa el Circuito de surf universitario e interescolar

La playa Punta Roquitas de Miraflores albergó este último fin de semana a la segunda fecha del Circuito de Surf Universitario e Interescolar Copa PVD Motor, que contó con la participación de más de 200 tablistas de diversos colegios de Lima y balnearios, así como de Universidades e Institutos, entre las diferentes modalidades de tabla, longboard y bodyboard.

La Copa PVD Motor ha sido creada en conjunto por UNISURF, organización liderada por Claudio Arostegui y Gino Arostegui que busca desde el año 2018 la integración de las comunidades universitarias a través de la promoción del deporte, y Local Tubes Surf School de Carlos Cruz, escuela que desde el 2009 viene promoviendo el surf interescolar.

En la rama escolar, destacaron Sebastián Salas (Colegio Newton) y Lara Cilloniz (Colegio Cambridge), ambos ganadores de la Sub 8 y 10, mientras que en la Sub 13 Pro los mejores fueron Iago de la Puente (Colegio Roosevelt) y Fernanda Cancino (Colegio Humboldt). Por su parte, entre los universitarios, el triunfo en la categoría Open Varones Pro fue para Manuel Robles de la UCS, mientras que en Damas Urpi Torres de la UPC.

Esta temporada, la Copa PVD Motor contará con tres fechas. Tras las dos primeras disputadas en playa Redondo y Punta Roquitas de Miraflores, la tercera y última se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en playa Barranquito de Barranco, en donde también se premiarán a todos los campeones.

El Circuito de Surf Universitario e Interescolar es presentado además por DEVIDA, que inició la campaña “Las drogas no son parte de mi mundo, #YoPaso”, y por el servicio "Habla Franco”, servicio gratuito de información, orientación y consejería psicológica especializada para prevenir el consumo de drogas.