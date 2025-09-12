¿A qué hora pelea Canelo Álvarez vs Terence Crawford y dónde ver EN VIVO el boxeo?

Se paraliza el mundo del boxeo para vivir una de las peleas más emocionantes del año. Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford se medirán en un vibrante combate este sábado 13 de septiembre en el Allegian Stadium de las Vegas. El mexicano defenderá sus títulos de AMB, CMB, OMB y FIB frente al estadounidense quien buscará hacer historia.

¿Cuándo es la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford está programado para llevarse a cabo este sábado 13 de septiembre en el Allegian Stadium de Las Vegas, Estados Unidos. Este combate será uno de los más importantes de los últimos años en el mundo del boxeo, donde el mexicano defenderá su status como campeón de peso supermediano.

Canelo Álvarez defenderá el titulo ante Terence Crawford. Foto: Netflix.

¿A qué hora es la pelea entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

El combate entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford iniciará a las 10:00 p.m. (hora peruana), aunque los enfrentamientos preliminares darán inicio horas antes. A continuación, te dejamos los horarios del evento en el resto de Latinoamérica:

Perú, Ecuador y Colombia: 5:30 p.m. (preliminares) | 10:00 p.m. (estelar)

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:30 p.m. (preliminares) | 11:00 p.m. (estelar)

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:30 p.m. (preliminares) | 00:00 del 14/09 (estelar)

México y Centroamérica: 4:30 p.m. (preliminares) | 9:00 p.m. (estelar)

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 p.m. (preliminares) | 11:00 p.m. (estelar

¿Dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO?

En esta oportunidad, el combate entre Canelo Álvarez vs Terence Crawford no se transmitirá en ningún canal de televisión. No obstante, este encuentro podrá visualizarse EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix.

Cartelera completa de la pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Saúl 'Canelo' Álvarez vs. Terence Crawford | 12 asaltos, por el título indiscutido del peso supermediano.

Callum Walsh vs. Fernando Vargas | 10 asaltos, peso superwélter

Christian Mbilli vs. Lester Martínez | 12 asaltos, por el título interino del peso supermedio del CMB

Mohammed Alakel vs. John Ornelas | 6 asaltos, peso superpluma

Preliminares