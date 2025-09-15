El judo peruano se consolida con tres torneos internacionales en Lima 2025

El judo peruano atraviesa un momento histórico. La Federación Internacional de Judo (IJF) confió en la Federación Deportiva Peruana de Judo (Judo Perú) para organizar tres grandes competencias internacionales en la capital: el Lima World Championship Junior 2025, el Lima Grand Prix 2025 y el Open Panamericano Lima 2025, todos programados para octubre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

La presidenta de Judo Perú, María Martínez Murciego, resaltó que la elección de Lima como sede reafirma el crecimiento del deporte en el país y fortalece el papel del Perú como hub deportivo de América. “Estos eventos son clave para que nuestros judokas tengan roce internacional con competidores de nivel mundial y que el país se consolide como organizador de torneos de talla global”, señaló.

El World Championship Junior 2025 se desarrollará del 5 al 8 de octubre y reunirá a cerca de 400 judokas de 50 países de los cinco continentes. A continuación, entre el 11 y 13 de octubre, se disputará el Lima Grand Prix 2025, parte oficial del circuito mundial y clave para el ranking internacional. Finalmente, el 14 de octubre se celebrará el Open Panamericano Lima 2025, que servirá como test event para los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

Lima será escenario de competencia mundial.

El ministro de Educación, Morgan Quero, destacó que estos torneos atraerán a deportistas de élite y contribuirán a la difusión del judo en el Perú. Asimismo, recordó que Judo Perú solicitó la declaratoria de interés nacional del Grand Prix en sus ediciones 2025 y 2026, lo que reforzaría el respaldo estatal a la disciplina.

El impulso institucional también ha sido clave. La presidenta de Judo Perú agradeció el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y de su titular Federico Tong, quien ha reforzado programas como el PAD (Programa de Apoyo al Deportista), las subvenciones a las federaciones y el ciclo olímpico con miras a Lima 2027, sede de los próximos Juegos Panamericanos.

Con países confirmados como Francia, México, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Marruecos, Chile y Ecuador, el Lima World Championship Junior 2025 se perfila como uno de los eventos más importantes en la historia del judo peruano, consolidando al país como escenario de primer nivel en la escena deportiva mundial.