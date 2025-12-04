Demandan urgente atención para el deporte paraolímpico peruano: "No tienen donde entrenar"

Carlos Zegarra Presser no tiene ningún puesto público en este momento, pero ha sido deportista olímpico, ha ocupado direcciones en el Instituto Peruano del Deporte, fue Director del ex Legado y actualmente es presidente de la Confederación Panamericana de Judo y vicepresidente de la internacional. Su opinión es clave en este momento a favor del desarrollo del deporte peruano.

El año pasado usted expresó públicamente, durante un acto de la ANPPERÚ y junto a su presidenta Luisa Villar Gálvez, la necesidad de un espacio exclusivo para el deporte paralímpico. ¿Por qué vuelve a insistir en este tema?

Porque el deporte paralímpico peruano no puede seguir mendigando dónde entrenar. Nuestros atletas paralímpicos conviven con una realidad injusta: no siempre tienen un espacio asegurado y estable. Yo no estoy anunciando una obra; estoy recordando una verdad simple: el país les debe respeto, continuidad y un lugar propio donde entrenar sin ser reprogramados. Ese fue mi compromiso cuando lo dije públicamente ante la ANPPERÚ, y sigue siéndolo ahora, hoy como ciudadano peruano.

¿Qué representa para usted la labor de la ANPPERÚ y de su presidenta, Luisa Villar Gálvez?

Luisa Villar Gálvez es una líder fundamental del Movimiento Paralímpico Peruano. Ella me introdujo en este universo en el año 2016, cuando yo era director en el IPD.Su trabajo al frente de la ANPPERÚ ha sido decisivo para que nuestros atletas sigan avanzando pese a las limitaciones.

Ella encarna la defensa de la dignidad, la inclusión real y la excelencia deportiva. No se puede hablar del deporte paralímpico en el Perú sin reconocer su esfuerzo y el de todo el personal de la ANPPERÚ, que ha sostenido esta causa con valentía y compromiso.

¿Qué problema concreto enfrentan hoy los deportistas paralímpicos?

El problema es la falta de un espacio estable y permanente. Muchos entrenan “cuando se puede” o “donde se puede”, y eso es una forma de maltrato silencioso. No se puede hablar de igualdad si los atletas que más barreras enfrentan carecen de un lugar seguro y predecible para entrenar. No se puede competir por el Perú entrenando a manera de préstamo. Se necesita más identidad y pertenencia.

¿Qué debería tener un espacio digno para el deporte paralímpico?

Un centro accesible desde su diseño, con salas de fuerza adaptadas, áreas de fisioterapia, recuperación, deporte ciencia y espacios específicos para disciplinas paralímpicas. Un lugar pensado para ellos, sostenido por profesionales capacitados y con operaciones alineadas con la ANPPERÚ. No es un lujo. Es un acto mínimo de justicia deportiva.

¿Este tema forma parte de la reforma deportiva que usted plantea?

Por supuesto. Cuando hablamos de “cirugía mayor” del sistema deportivo, hablamos también de corregir desigualdades. El movimiento paralímpico no puede seguir entrenando de manera precaria. Una reforma deportiva auténtica empieza reconociendo el esfuerzo de quienes compiten superando barreras que la mayoría no ve.

¿Qué papel deben tener las instituciones deportivas y el Estado frente al deporte paralímpico?

Deben hacer algo muy sencillo: reconocer su esfuerzo y ponerse a la altura de lo que estos atletas representan. El IPD debe garantizar condiciones básicas; el COP, estándares internacionales; y la ANPPERÚ, como institución legítima del movimiento paralímpico, debe seguir orientando prioridades y necesidades. No es un tema de estructuras: es un tema de humanidad.

:¿Cómo debería integrarse al deporte paralímpico en el camino hacia Lima 2027?

Dándole prioridad real. Lima 2027 debe ser un escenario donde se vea el valor, el coraje y el mérito de nuestros atletas paralímpicos. Son ellos quienes, con esfuerzo silencioso, llevan al Perú a los podios más difíciles. El legado tiene que empezar por ahí: por la dignidad de quienes nunca han pedido privilegios, solo igualdad de condiciones.

¿Cuál es su compromiso personal con este tema?

Mi compromiso es no guardar silencio. Si algo tengo claro es que el deporte paralímpico peruano merece un lugar donde entrenar sin miedo, sin interrupciones, sin tener que pedir espacio. Si puedo aportar algo al país, quiero que sea esto: que ningún atleta paralímpico vuelva a ser tratado como invitado temporal en su propio sistema deportivo.