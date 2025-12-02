0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Perú será sede del Campeonato Panamericano Juvenil de Judo Lima 2025

La FDPJ recibe a más de 350 judokas de América en las categorías U13 y U15 en individual y equipos mixtos.

    Redacción Líbero
    Perú será sede del Campeonato Panamericano Juvenil de Judo Lima 2025
    Perú será sede del Campeonato Panamericano Juvenil de Judo Lima 2025
    COMPARTIR

    Siguiendo las ruta marcada de la realización de grandes eventos internacionales, la Federación Deportiva Peruana de Judo organiza este 5 y 6 de diciembre el Youth Panamerican Championships - Individual and Mixed Teams Lima 2025 (Campeonato Panamericano Juvenil - Individual y equipos mixtos Lima 2025), este evento contará con más de 350 judokas de América y se desarrollará en el Polideportivo 3 del Centro de Alto Rendimiento de la VIDENA - IPD.

    Carlos Zegarra, judoca olímpico y líder deportivo, aboga por una reestructuración integral del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para mejorar el apoyo a los atletas en Perú.

    PUEDES VER: Carlos Zegarra, judoca olímpico: "El IPD no necesita parches, sino una cirugía mayor"

    La FDPJ liderada por su presidenta María Martínez Murciego confirma con este evento un gran año en lo que respecta a realización de eventos deportivos de talla mundial luego de un Panamericano Junior y de Cadetes, un Torneo Gran Prix, un Campeonato Mundial Juvenil y un Open Panamericano.

    Las competencias se realizarán el 5 de diciembre: 09:00 Evento individual - Juvenil A y 15:00 Evento Equipos Mixtos - Juvenil A. El 6 de diciembre: 09:00 Evento individual - Juvenil B y 15:00 Evento Equipos Mixtos - Juvenil B. Entre nuestros judokas juveniles estarán Silvana Donayre, Thiago Gavidia, Ruth Villanueva , Isabel Zegarra, Macarena Lynch, Dominic Vértiz y Sayaka Teruya, entre otros.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley: Clasificación y resultados de la fecha 6

    2. UFC: rostro de rival de Valentina Shevchenko quedó irreconocible [FOTO]

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano