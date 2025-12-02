- Hoy:
Perú será sede del Campeonato Panamericano Juvenil de Judo Lima 2025
La FDPJ recibe a más de 350 judokas de América en las categorías U13 y U15 en individual y equipos mixtos.
Siguiendo las ruta marcada de la realización de grandes eventos internacionales, la Federación Deportiva Peruana de Judo organiza este 5 y 6 de diciembre el Youth Panamerican Championships - Individual and Mixed Teams Lima 2025 (Campeonato Panamericano Juvenil - Individual y equipos mixtos Lima 2025), este evento contará con más de 350 judokas de América y se desarrollará en el Polideportivo 3 del Centro de Alto Rendimiento de la VIDENA - IPD.
La FDPJ liderada por su presidenta María Martínez Murciego confirma con este evento un gran año en lo que respecta a realización de eventos deportivos de talla mundial luego de un Panamericano Junior y de Cadetes, un Torneo Gran Prix, un Campeonato Mundial Juvenil y un Open Panamericano.
Las competencias se realizarán el 5 de diciembre: 09:00 Evento individual - Juvenil A y 15:00 Evento Equipos Mixtos - Juvenil A. El 6 de diciembre: 09:00 Evento individual - Juvenil B y 15:00 Evento Equipos Mixtos - Juvenil B. Entre nuestros judokas juveniles estarán Silvana Donayre, Thiago Gavidia, Ruth Villanueva , Isabel Zegarra, Macarena Lynch, Dominic Vértiz y Sayaka Teruya, entre otros.
