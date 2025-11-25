Carlos Zegarra, judoca olímpico: "El IPD no necesita parches, sino una cirugía mayor"

0

    Carlos Zegarra Presser, judoca olímpico y medallista de Juegos Panamericanos, ha conocido tanto la gloria del éxito como las dificultades por la falta de apoyo. Además de ser atleta, ha dirigido instituciones deportivas de relevancia: fue presidente de la Federación Deportiva Peruana de Judo, y ha ocupado cargos en el Instituto Peruano del Deporte y como Director de Legado. Actualmente, desde sus puestos en la Confederación Panamericana de Judo y la Federación Internacional, impulsa una estrategia para el desarrollo de los atletas y la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

    — ¿Qué significa que el IPD debe ser reestructurado?

    — "El IPD no necesita parches: necesita cirugía mayor y una modernización integral. Reestructurar es rediseñar la gobernanza, digitalizar procesos, gestionar por resultados y ordenar el uso de los recursos públicos. No se trata de arrasar con lo existente, sino de corregir el modelo. Y eso incluye valorar a muchos profesionales del IPD que llevan años trabajando bien y que deben ser parte central de la solución."

    — ¿Hay corrupción en el IPD?

    — "El problema no es un nombre propio, es un sistema que dejó demasiadas grietas.
    Más que personalizar, hay que reconocer vacíos normativos, controles débiles y procesos poco transparentes. La respuesta es técnica: trazabilidad, supervisión real, digitalización y cultura de integridad. Cuando el sistema es sólido, las malas prácticas se reducen drásticamente."

    — ¿Se ha valorado a los atletas?

    — "El Perú celebra medallas, pero aún no construye campeones. La valoración no puede ser solo protocolar o mediática. Falta planificación multianual, estabilidad presupuestal, apoyo científico y condiciones dignas de entrenamiento. Un país demuestra cuánto valora a sus atletas por el sistema que les ofrece, no solo por los homenajes."

    — ¿Qué cambios deben hacerse en el deporte?

    — "El deporte peruano no necesita más discursos: necesita decisiones. Se requiere una reforma estructural con planificación, gobernanza clara y profesionalización en federaciones, regiones y clubes. Hay que pasar de la improvisación a la gestión por objetivos e indicadores, articulando Estado, sector privado y gobiernos locales. El sistema debe ser fuerte, no dependiente de personas."

    — ¿Qué mejoras deben tener los deportistas?

    — "El Estado debe adaptarse al deportista, no el deportista al Estado. Los atletas necesitan estabilidad, servicios médicos y científicos, entrenadores de alto nivel y una logística profesional. No pueden vivir en la incertidumbre administrativa ni en la burocracia. Cuando las reglas son claras y se respetan, el deportista se dedica a rendir, no a sobrevivir."

    — Sobre Lima 2027, ¿qué propone?

    — "Lima 2027 solo será un éxito si sumamos a todo el ecosistema deportivo, del alto rendimiento al fútbol barrial. No basta con organizar unos Juegos: hay que usar estándares olímpicos, aprender de modelos internacionales y articular a municipios, regiones, clubes, federaciones, empresas privadas, universidades y otros aliados con experiencia en organizaciones de eventos deportivos. Lima 2027 debe dejar legado real: infraestructura útil, deporte escolar fortalecido y una economía deportiva más dinámica en todo el país."

    — Miremos el ciclo olímpico que se viene

    — "El talento peruano existe; lo que falta es un sistema que no lo traicione. El ciclo olímpico exige continuidad técnica, seguridad presupuestal y planificación de cuatro años, no de cuatro meses. Los programas deben blindarse de la coyuntura política. Si protegemos los procesos, los resultados serán consecuencia y no sorpresa."

    — ¿Qué papel jugará el COP en la reestructuración del IPD?

    — El COP debe ser un pilar técnico del cambio, y no dejarlo de lado como a un espectador pasivo.
    Su principal rol es aportar estándares olímpicos, gobernanza moderna y articulación internacional. No se trata de competir con el IPD, sino de complementarlo. Cuando COP, IPD, federaciones y gobiernos locales trabajan alineados, el que gana es el deportista y el país.

    — ¿Cuáles son sus aspiraciones en el deporte?

    — "Mi ambición no es un cargo, es un sistema que sobreviva a los gobiernos. Aspiro a que el deporte peruano deje de depender de personas y se sostenga en instituciones fuertes, con reglas claras y procesos profesionales. Si mañana cambia cualquier autoridad, el sistema debe seguir funcionando y protegiendo al deportista."

    — ¿Le gustaría ser ministro del deporte en un futuro ministerio?

    — "Hoy el país no necesita otro ministro, necesita dejar de fallarle al deporte. Los cargos son instrumentos, no objetivos. Mi foco está en construir soluciones, ordenar instituciones y empujar una reforma seria del sistema deportivo. Si logramos que el país deje de fallarle a sus deportistas, habremos dado el paso más importante."

