Lima 2027 avanza firme: Comité Organizador coordina claves para los Juegos Panamericanos

El presidente del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, Sergio Ludeña, sostuvo la primera reunión presencial con su homólogo de Panam Sports, Neven Ilic, en la ciudad de Santiago de Chile. El encuentro tuvo como objetivo principal afianzar el trabajo conjunto para garantizar el éxito del evento multidisciplinario que se desarrollará del 16 de julio al 1 de agosto de 2027.

La competencia reunirá a más de siete mil atletas de todo el continente, consolidándose como la mayor fiesta deportiva de la región. Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la importancia de una planificación articulada y un trabajo sostenido entre las distintas entidades involucradas en la organización.

“Durante mi gestión, fortaleceremos el trabajo de los equipos profesionales para demostrar, una vez más, que el Perú posee un alto nivel de organización deportiva y capacidad para albergar eventos de talla mundial”, afirmó Sergio Ludeña, reafirmando el compromiso del país con el deporte internacional.

Trabajo conjunto para el éxito continental

Este encuentro marca un hito en el camino hacia Lima 2027 y refuerza la cooperación permanente entre Panam Sports y el Instituto Peruano del Deporte (IPD). La coordinación entre ambas instituciones será clave para asegurar estándares internacionales y una experiencia de primer nivel para atletas, delegaciones y espectadores.

Sedes y programa deportivo de Lima 2027

Los Juegos Panamericanos se realizarán por segunda vez en la capital peruana, utilizando sedes de alto rendimiento como la Videna IPD, el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo y el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas. El programa deportivo incluirá 33 deportes elegidos según las preferencias de los Comités Olímpicos Nacionales, además de tres disciplinas seleccionadas por el Comité Organizador de Lima 2027.