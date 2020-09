Roland Garros 2020: conoce a los rivales de Djokovic, Nadal y Thiem en su debut en el Grand Slam

Roland Garros 2020 inicia domingo de forma oficial y hoy se conocieron tanto los emparejamientos de las primeras rondas. Rafael Nadal parte como favorito en busca de su título 13 en este Grand Slam, pero Novak Djokovic y Dominic Thiem también van al acecho por el trofeo. A continuación te compartimos sus rivales en la primera ronda del torneo de tenis.

Rafael Nadal, número 2 del mundo, es el máximo ganador del Roland Garros. En París celebró en 12 veces y busca alargar su leyenda en el tenis. Su rival para su debut será el bielorruso Yegor Guerásimov, número 72 del ránking ATP.

El segundo favorito a llevarse el título en la tierra batida de París es Novak Djokovic. El serbio, número 1 del mundo, viene de ganar el Masters 1000 de Roma y envió un grito de advertencia a la monarquía de Nadal en Roland Garros. Para ello, deberá superar su duelo en la primera ronda ante el sueco Elías Ymer.

Sin Roger Federer por lesión, no cabe duda que el tercer favorito para alzar la corona en el Court Philippe Chatrier es el austríaco Dominic Thiem, a quien también le resulta cómodo la tierra batida. El jugador de 27 años viene con la confianza al tope tras ganar el US Open 2020 y ahora apunta a dar el batacazo en París. En la edición pasada llegó a la final y ahora no quiere quedarse con el platillo de subcampeón, pero tendrá un debut más complicado que sus rivales, al medirse en primera ronda al croata Marin Cilic.

Se verían las caras recién en la final

Es importante señalar que, según el emparejamiento de Roland Garros 2020, Nadal y Thiem aparecen encajados en la misma recta, por lo cual podrían enfrentarse antes de la final. En tanto, Djokovic recién se vería la cara con alguno de ellos en una hipotética final.

El Grand Slam de tierra batida tiene varios cambios para esta edición dada la pandemia del coronavirus -modificó su fecha habitual, los horarios de partidos, la pelota, entre otras cosas- y durante estos se han desarrollado las qualys a la primera ronda. En sí, el Roland Garros 2020 iniciará del 27 de setiembre al 11 de octubre.