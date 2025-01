La tenista Peng Shuai asegura estar salvo luego de su repentina desaparición

Los días de tempestad parecen haber pasado en el entorno de la tenista Peng Shuai quien tras 19 días de desaparecida pudo comunicarse mediante videollamada. Aseguró que está sana y salva, que no hay de qué preocuparse. Recordemos que la tenista estuvo no habida luego de una publicación en redes sociales en la que culpó al ex vice primer ministro de haber abusado de ella.