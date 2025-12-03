Perú vs Bolivia Vóley EN VIVO por ATV: a qué hora es y dónde ver los Juegos Bolivarianos 2025

Momento de ver el debut de la selección peruana de vóley Sub 19 en los Juegos Bolivarianos 2025. Perú y Bolivia se estrenan en el Coliseo Dibós de San Borja, Lima, con el afán de sumar una victoria que las ponga de lleno a la lucha por la presea dorada. Este choque se llevará a cabo HOY, miércoles 3 de diciembre, a partir de las 20:00 horas locales con la transmisión de ATV (Canal 9) y Zapping TV.

¿Cuándo juega Perú vs Bolivia Vóley?

Este compromiso de los Juegos Bolivarianos 2025 entre Perú vs Bolivia Vóley se llevará a cabo HOY, miércoles 3 de diciembre, en el Coliseo Dibós de San Borja, Lima. Ambas escuadras se estrenan en este certamen deportivo que tiene como sedes las regiones de Ayacucho y la mencionada capital limeña.

Dónde ver Perú vs Bolivia Vóley por Juegos Bolivarianos

El partido de vóley por los Juegos Bolivarianos 2025 entre Perú vs Bolivia se verá por la señal en vivo de ATV, canal 9 a nivel nacional (Perú). Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante Zapping TV.

Fixture de la fase de grupos de Perú Vóley en los Juegos Bolivarianos. Foto: FPV.

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia Vóley HOY por Juegos Bolivarianos?

Este encuentro de la selección peruana sub 19 por los Juegos Bolivarianos ante Bolivia inicia a partir de las 20:00 horas locales (01:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 22:00 horas

Convocadas Perú Vóley por Juegos Bolivarianos 2025

Estas son las deportistas que estarán a disposición del DT Antonio Rizola para el debut de Perú ante Bolivia por los Juegos Bolivarianos 2025 en la disciplina de vóley sala.

Camila Monge

Alexa Vega Centeno

Mariangela Silva

Brenda Quiroz

Dafne Díaz

Susana Castro

Gianella Chanca

Mariana Chalco

Fátima Villafuerte

Liana Torres

Naomi Palomino

Convocadas de Perú Vóley para los Juegos Bolivarianos 2025. Foto: FPV.

Fixture de Perú vs Bolivia Vóley en Juegos Bolivarianos 2025

Según la información de la FPV, este es el fixture de Perú Vóley para los Juegos Bolivarianos 2025. Las 'Matadorcitas' tendrán como rivales a las combinadas de Bolivia, Colombia y Venezuela.