Perú vs Colombia Vóley EN VIVO por ATV: a qué hora juegan y dónde ver Juegos Bolivarianos 2025

Perú vs Colombia vóley se enfrentan HOY, jueves 4 de diciembre, por la fecha 2 de los Juegos Bolivarianos 2025. Las 'Matadorcitas' buscarán su segundo triunfo y encaminarse rumbo a la gran final en busca del oro. Este compromiso se desarrollará en el Coliseo Eduardo Dibós desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por ATV (canal 9) para todo el territorio nacional.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia vóley?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para poder ver el enfrentamientos entre las selecciones femeninas de Perú vs Colombia vóley por los Juegos Bolivarianos 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.

México y Centroamérica: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs Colombia vóley EN VIVO?

El partido entre las selecciones femeninas de Perú vs Colombia vóley será transmitido EN VIVO mediante señal abierta por parte de ATV (canal 9) para todo el territorio peruano. De igual manera, para quienes deseen verlo ONLINE por vía streaming estará disponible mediante la plataforma de Zapping TV.

Perú vs Colombia vóley por los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana de vóley buscará conseguir su segundo triunfo consecutivo en el campeonato, luego de vencer por 3 sets a 1 a su similar de Bolivia en la primera jornada. Las 'matadorcitas' se ilusionan con poder clasificar a la gran final en busca de la medalla de oro.

Las comandadas por el DT Antonio Rizola, afrontan los Juegos Bolivarianos con un plantel de gran nivel y demostraron un gran rendimiento pese a las bajas de Waleska Toro, Alondra Villanueva, Andrea Villar y Fabiana Rivero.

Lista de convocadas de las selección peruana de vóley para los Juegos Bolivarianos 2025.

Por su parte, el combinado de Colombia vóley buscará sumar sus primeros puntos en el torneo, luego de caer por 3 sets a 1 ante Venezuela en la primera jornada. La selección 'cafetera' había iniciado ganando el encuentro, pero mostraron un claro bajón de rendimiento y terminaron cediendo la victoria.

Resultados y programación de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025

Según programación de los Juegos Bolivarianos 2025, este es el fixture de la delegación de Perú Vóley para este campeonato. El combinado nacional aún tiene que enfrentarse ante sus similares de Colombia y Venezuela.

Fecha 1: Perú 3-1 Bolivia

Fecha 2: Perú vs Colombia | 8:00 p.m.

Fecha 3: Perú vs Venezuela | 8:00 p.m

Partido Bronce: 3ro vs 4to | 3:00 p.m.

Partido Medalla de Oro: 1ro vs 2do | 5:00 p.m.

Tabla de posiciones del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Grupo PJ Puntos DS 1. Venezuela 1 3 2 2. Perú 1 3 2 3. Colombia 1 0 -2 4. Bolivia 1 0 -2

Formato del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

El vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025 se disputará en un formato de todos contra todos. Esta disciplina está conformada por 4 equipos: Perú, Venezuela, Colombia y Bolivia, que se enfrentarán en una sola ronda. Las selecciones que ocupen los dos primeros lugares pasarán a la final para disputar la medalla de oro y plata. Por su parte, el tercer y cuarto lugar harán lo propio por la medalla de bronce.