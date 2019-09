CSGO | Mirage es el mapa más jugado profesionalmente

Mirage supera a todos los demás mapas activos de Counter-Strike: Global Offensive en partidas profesionales jugadas en los últimos 12 meses por los equipos dentro del Top 50.

La versión 'actual' del mapa fue inicialmente añadido al juego el 12 de junio del 2013 y obtuvo cambios significativos por última vez en junio del año pasado, siendo el cambio más significado la eliminación de la skybox, permitiendo nuevos y más dinámicos lanzamientos de granadas.

El Rey del CSGO

Mirage es sin duda uno de los mapas más populares en el modo de juego competitivo junto a Dust_II e Inferno, pero también tiene una inmensa popularidad en la escena profesional. El mapa ha obtenido la impresionante suma de 970 mapas jugados por los equipos dentro del Top 50 (de HLTV) a lo largo de los últimos 12 meses, Inferno le sigue de muy cerca con 914.

Distribución de mapas jugados en los últimos 12 meses por equipos en el Top 50 de HLTV. | Foto: HLTV.org

Los cambios del año pasado al mapa ciertamente ayudaron a mejorar la competitividad del mapa, haciendo del conocido Mirage una nueva ventana de posibilidades. Sin embargo, Mirage es uno de los mapas más antiguos del pozo activo en este momento que no ha recibido una renovación grande.

Es además, el único mapa que se ha jugado en todas las Major de Counter-Strike: Global Offensive, quizás una de las razones de esto sea la consistencia del mapa, es decir, que no ha cambiado mucho a lo largo de los años y que por ello los equipos se sientan cómodos jugando en el.



Mirage es el único mapa que se ha jugado en todas las Major. | Foto: Liquipedia

El Gran Perdedor

Vertigo, que recientemente se unió al pozo de mapas activos, no ha visto mucho éxito en la escena profesional. Con tan solo 102 mapas jugados por el Top 50 es el mapa con menos éxito, hay que tener en consideración que lleva poco tiempo como mapa activo, pero aún así los profesionales se han abstenido de jugar en el.

El Retorno de CACHE

Cache está en estos momentos siendo actualizado por su creador FMPONE y será revelado este fin de semana en un showmatch durante la ESL One New York, no se sabe si regresará al pozo activo de mapas inmediatamente o tendrá un periodo de prueba similar al de Dust_II, pero sin duda los jugadores están ansiosos de ver los cambios.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)