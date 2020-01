Dota 2 | Wisper, jugador boliviano de Beastcoast, no jugará la Major de Alemania

Una noticia ha conmocionado a la escena de Dota 2 peruana y en especial a los amantes de Beastcoast.

Resulta que el offlaner de Beastcoast, Adrian “Wisper” Cespedes se perderá la Dreamleague Major, que se jugará en Alemania, debido a que tiene que realizar unos trámites en Bolivia, su país natal, que le impiden viajar a Leipzig.

Esta información fue compartida por el capitán del equipo Steven “StingeR” Vargas cuando realizaba un stream en su página personal de Facebook.

En el mismo stream, el posición 4 del equipo comentó que el reemplazante del equipo sería un jugador brasilero cuyo nombre empieza con L.

Rápidamente, la comunidad de Dota 2 empezó a investigar quien podría ser el reemplazante y lo más probable es que se trate del jugador brasileño Rodrigo “Lelis” Santos cuyo último equipo fue Pain Gaming.

¿Problemas con Visa?

Si bien no sabemos cuáles son los problemas por los cuales Wisper no podrá viajar a Alemania, es poco probable que se trate de problemas con el visado. Decimos esto, por que Wisper ya viajó anteriormente a Alemania para la ESL One Hamburgo y es poco probable que en esta ocasión no se lo autoricen.

Por otro lado, si se trata de problemas con el visado la cosa es mucho más compleja ya que esto podría afectarlo en otros torneos internacionales a los que Beastcoast podría clasificar.

Sin duda, la mejor solución para el jugador de Dota 2 es intentar conseguir la nacionalización para tener una mayor facilidad a la hora de viajar.

Recordemos que los ciudadanos peruanos no necesitamos visa para viajar a Alemania y a muchos otros países del mundo lo que haría mucho más sencillo que Beastcoast viaje a torneos con el equipo completo.

El segundo Major del Dota Pro Circuit 2019-20 será desde el 18 al 26 de enero en Leipzig, Alemania. Este torneo contará con la participación de los conjuntos sudamericanos Beastcoast y Pain Gaming, los puntos que consigan sirven para clasificar a The International 2020, considerado el mundial de Dota 2.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)