Dendi: "Mi equipo sucederá y estoy muy emocionado al respecto"

Dendi es uno de los jugadores de Dota 2 más conocidos y admirados en el mundo de los esports. A pesar de esto, en los últimos años no ha tenido el éxito que tuvo al inicio de su carrera.

Aunque, esto no significa que todavía sea una de las voces más experimentadas dentro del mundo del Dota 2.

El medio especializado VP esports se reunió con el jugador ucraniano de Dota 2, con motivo de la Bukovel WePlay Minor, para realizarle una pequeña entrevista sobre la Minor, sus expectativas para el parche y sus planes a futuro.

¿Cómo ha sido tu vida desde que te volviste agente libre?

Al principio tuve bastante libertad. No jugaba con nadie hasta Tigers, así que tuve tiempo de pensarlo, pero mi vida no cambio mucho.

Todavía tengo mis objetivos personales y estoy haciendo todo lo que puedo para lograrlos. (…) Sabes, cuando todavía jugaba en Na’Vi había mucha presión del exterior, después de eso, tuve tiempo para simplemente relajarme.

¿Qué fue lo que hizo que decidieras unirte a Tigers?

No quería ir a ningún equipo de CIS. Sería como retroceder, al menos para mí. Además, no estaba seguro porque las organizaciones me querían en su equipo, ya sea por mi nombre o por mi imagen. (…) En ese momento recibí la llamada de 1437. Estaba listo para mudarme a NA o a SEA realmente.

Fue una muy buena experiencia para mí. Quería mejorar mi conocimiento del juego, quería aprender más sobre lo que hace un buen líder. La experiencia de Tigers me trajo muchas cosas buenas, más allá de como terminó el proyecto.

¿El equipo de Dendi parecerá pronto?

Digamos que se formó hace un mes, pero después de dos o tres semanas de iniciar el equipo, los jugadores más jóvenes eligieron otras oportunidades que se le presentaron. Por otro lado, el capitán está buscando encontrar las formas de resolver los problemas.

Los jóvenes no están acostumbrados a luchar en los tiempos difíciles. Cuando luchas, cuando superas un problema, te vuelves mucho más fuerte y mejoras mucho.

Mi equipo sucederá y estoy muy emocionado al respecto.

Valve, antes de la WePlay Bukovel Minor lanzó el parche 7.23f. Curiosamente, muchos héroes que estaban en el meta, fueron nerfeados por IceFrog.

¿Crees que los nerfs de Doom, Puck y Viper tendrán un gran impacto en WePlay Bukovel Minor?

Estos nerfs tendrán un gran impacto en los equipos. Veras que algunos equipos jugaran héroes que estaban casi en el meta pero que nunca fueron su primera opción o que siquiera habían practicado. Unos pequeños nerfs en un parche, pueden cambiar de gran manera la meta.

Algunos equipos intentarán adaptarse, algunos encontrarán nuevas estrategias en poco tiempo mientras que otros decidirán jugar lo que practicaron. Creo que en general, los primeros días serán muy caóticos.

Los equipos que tienen mucha experiencia tienen ventaja. Mientras que, para los equipos nuevos, que se pasaron practicando horas de horas, será mucho más complicado. Es muy desafortunado para ellos.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)