Dota 2 | Thunder Predator vence a FURIA y está a un paso de su primera Major

Después de los intensos 3 Tiebrakers jugados el día de ayer, Thunder Predator, FURIA, Beastcoast y Pain Gaming se están enfrentando en los Playoffs para definir a los 2 equipos que van a representar a la región en las ESL One Los Ángeles Major de Dota 2.

Si bien los dos enfrentamientos se realizaron en simultaneo, debido a que la organización necesitaba ganar tiempo pues el día de hoy se realizarán todas las clasificatorias, hubo un enfrentamiento que terminó antes: el duelo entre Thunder Predator y FURIA.

Thunder Predator terminó primero del Grupo B por encima de Pain Gaming. Mientras que FURIA terminó segundo del Grupo A tras perder en los Tiebrakers contra Beastcoast.

Thunder Predator arrasó en el primer juego en contra de FURIA, terminando el juego en menos de 25 minutos y con un marcador a su favor de 24-3. Sin duda fueron totalmente superiores en este juego en donde la figura fue el Shadow Fiend de LeoStyle.

Por otro lado, el segundo juego fue mucho más complicado para Thunder Predator. FURIA se veía mucho más cómodo en el juego con los héroes con los que salieron al juego.

Con el paso del tiempo, FURIA fue perdiendo terreno y el Alchemist, al no lograr sacar los recursos necesarios en el tiempo justo, fue perdiendo impacto en el juego y al no tener el daño suficiente, los héroes de FURIA no podían hacer nada contra los de Thunder Predator que poco a poco fue haciéndose con el control del juego para finalmente forzar a que FURIA tirara GG.

