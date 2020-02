Dota 2 | N0tail: "Fue la clasificatoria más fácil que he jugado" [VIDEO]

El bicampeón de The International OG, consiguió su clasificación a la ESL One Los Ángeles Major de Dota 2 tras vencer a Aggresive Mode 2-0 en las clasificatorias cerradas de Europa.

Como muchos recordamos el equipo de OG, al no jugar ningún otro torneo del DPC 2019-20 anteriormente, tuvo que clasificar desde las Clasificatorias Abiertas en donde logró una clasificación sencilla sin encontrar un equipo que se les oponga.

A través de su cuenta de Twitter, OG subió un video en donde entrevistaban a N0tail.

“Me siento muy bien ahorita, relajado. Los chicos estaban preparados me siento orgulloso de ellos. Personalmente, han sido las clasificatorias más fáciles que he jugado así que es un sentimiento raro, pero siempre es un buen sentimiento. California es algo que nadie se quiere perder, es increíble. Me siento bien. Personalmente, siento que el enfrentamiento contra Agresive Mode es el que tiene mayor historia. Ya sabes, por el tema de Saksa. Es más emocionante cuando hay algo de historia de por medio. Me sentí muy bien al jugar contra ellos. Por ahora, quiero jugar contra Secret, siento que son el mayor rival actualmente. Estos esperando ese duelo así que Secret ya saben, nos vemos en California.”