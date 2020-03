Dota 2 | ¿Arteezy es Heraldo 1? Esta es la verdad de la fotografía viral [VIDEO]

El día de ayer Valve sorprendió a todos lanzando de manera espontánea un nuevo parche de Dota 2 que generó importantes cambios en el sistema de ranked y en la forma de emparejar las partidas competitivas. Si deseas saber más, te recomendamos leer la siguiente nota.

Resulta que, durante las horas siguientes al lanzamiento del parche, el coordinador se cayó y una vez que volvía aparecíamos sin calibración. Este bug se mantuvo por un tiempo pero nos ha regalado una más que divertida escena en Twitch.

Artour “Arteezy” Babaev, mítico jugador de Evil Geniuses, decidió prender stream en Twitch y algo de lo que sus seguidores se dieron cuenta rápidamente es que, el jugador había sido calibrado como Heraldo 1. La medalla más baja en todo el juego.

Si bien esto es no es más que un bug, pues al momento de estar en el menú principal de Dota 2 se ve que el jugador tiene su medalla Inmortal, es bastante divertido y curioso.

Sistema de medallas de Valve

Desde hace unos años, Dota 2 implementó un sistema de medallas para calcular que tan bueno era un jugador. Anteriormente, este sistema dependía únicamente del MMR.

Valve decidió crear un sistema de medallas que va desde Heraldo (el más bajo) hasta Inmortal (el más alto).

Las otras medallas son:

- Guardián

- Cruzado

- Arconte

- Leyenda

- Inmortal

- Divino

Cada una de estas medallas cuenta con 5 estrellas que irán aumentando a medida que subas tu MMR. Recordemos que, cada 6 meses las medallas se reinician y se deben volver a calibrar.

¿Qué es el MMR?

El MMR es un número virtual generado por un juego para brindarle un valor númerico a tu calidad como jugador. Este dependerá de tú habilidad de jugador y del K/D/A con el que termines cada partida.

Diferentes juegos cuenta con este sistema de ranked y se utilizan, más que nada, para generar partidas más parejas entre jugadores del mismo rango.

Arteezy Twitter

El hecho de que Arteezy prenda stream es un hecho bastante raro pues, no suele hacerlo muy seguido. Si no deseas perderte ninguna de sus transmisiones, te recomendaos seguirlo en su Twitter donde anuncia cada una de sus transmisiones o si no en su Twitch oficial.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!