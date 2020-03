Dota 2: Chaos Esports se queda sin equipo debido al Coronavirus

La extensión del Covid 19, conocido por todo el mundo como Coronavirus, generó que muchos torneos de esports tengan que ser cancelados. Eso no es todo, y es que muchos negocios o empresas han tenido que parar sus operaciones y han visto afectados sus ingresos de una forma muy crítica.

Esto se ha visto reflejado en el mundo competitivo de Dota 2. Y es que el Covid 19, ya está cobrando sus primeras víctimas en el ámbito económico.

Resulta que la organización europea de Chaos Esports, anunció la decisión de liberar a su equipo de Dota 2 debido a que no están generando los suficientes ingresos debido al Coronavirus.

Es por esto que decidieron dejar partir a su equipo de Dota 2.

Greg Laird, el CEO y fundador de Chaos Esports compartió el siguiente mensaje:

Today we unfortunately have to announce the release of our Dota 2 Roster.



If you are an organization or sponsor looking to work with the team please contact their manager, @KBBQDotA , directly via reachjackchen@gmail.com



Read More: https://t.co/XEcRsvMP54 pic.twitter.com/mCDADnvAXx