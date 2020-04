Dota 2: Solo, jugador de Virtus Pro, es entrevistado en un Late Show de Rusia

Virtus Pro es uno de los mejores equipos de Dota 2 que ha existido en la historia del MOBA desarrollado por Valve. A pesar de esto, los últimos años no había sido el equipo al que nos tenía acostumbrados y había sido eliminado en etapas muy tempranas en varios torneos a los que clasificaba.

A pesar de esto, el último fin de semana Virtus Pro sorprendió a todos saliendo campeón de la ESL One Europa & CIS sin perder una sola serie.

Es por esto que, un Late Show de Rusia decidió entrevistarlo. Aunque, no lo hicieron para que contara su experiencia en el torneo. Si no, para que explicara un poco más el mundo de los esports a un público que no está muy acostumbrado a estos.

Entrevistador: Explícame, ¿qué tipo de torneo es? ¿Qué tan importante es este torneo?

"Se suponía que era un torneo importante en Los Ángeles, que se canceló debido a problemas de cuarentena. Luego se realizó en línea entre equipos de los países de la CIS y Europa. El torneo es lo suficientemente serio."

Entrevistador: ¿Entiendo correctamente que ganaste y no tuviste una sola derrota en el camino a la victoria?

"No hemos perdido una sola serie, es verdad."

Entrevistador: ¿Cómo ha cambiado tu estilo de vida? Ahora el mundo entero vive como ustedes siempre vivieron: siéntense, no hagan nada, jueguen juegos de computadora. Con la introducción de restricciones, ¿ha cambiado algo en tu vida?

"Mucho ha cambiado. Afectó a todos, los deportes electrónicos también. No en la misma medida que en los deportes tradicionales, porque tenemos la oportunidad de jugar en línea, para realizar competiciones. Todavía estamos trabajando"

Entrevistador: Dado que ahora hay un gran número de personas jugando en casa, ¿deberían temer que, una vez que termine el autoaislamiento, haya más deportistas en el mundo?

Creo que es genial. Siempre nos alegra ver nuevos espectadores, nuevos jugadores en los deportes electrónicos. Participar en los juegos de computadora, es genial.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!