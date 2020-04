Dota 2: NoOne vence a K1 en el MVP de la ESL y suma su segundo Mercedes Benz

Hace una semana, les contamos que ya conocíamos a los 5 jugadores que competirían por ganarse el Mercedes Benz del MVP de la ESL One Los Ángeles entre los cuales se encontraba el jugador peruano de Beastcoast Héctor “K1” Rodríguez.

Él, se enfrentó a los siguientes jugadores para conseguir el Mercedes Benz:

-Artour “Arteezy” Babaev - Evil Geniuses

- Du “Monet” Peng - RNG

- Djardel Jicko “DJ” Mampusti - Fnatic

- Vladimir “NoOne” Minenko - Virtus Pro

Justamente, el último jugador en entrar a esta selección, consiguió llevarse el Mercedes Benz.

Estamos hablando de NoOne, jugador de Virtus Pro que salió campeón de la ESL One Europa & CIS Online después de vencer a OG en una intensa final que terminó con un marcador de 3-2.

Another @MercedesBenz in the garage 🚘 Congratulations to @Noone_dota - #MBmvp of #ESLOne Los Angeles Online 🙌 #RiseON pic.twitter.com/LefQM24me2

El anuncio de la victoria de NoOne se realizó a través de Twitter y unos minutos después, se compartió un video donde se encontraban las mejores jugadas realizadas por el Midlaner de Virtus Pro.

Enjoy some of the plays that secured @Noone_dota another Benz for the @virtuspro garage 💪 #MBmvp #RiseON #ESLOne pic.twitter.com/lo59NeiMeq