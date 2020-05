Dota 2: Team Secret voltea una partida contra Mega Creeps y con 3 Divine Rapier

Hace unos días, les comentamos que el parche 7.26 era un parche en el que las partidas largas, de más de 40 minutos, era algo usual de ver. Esto abría la puerta a un gran número de épicas partidas y a algunos comebacks sorprendentes.

Pues, el día de hoy, hemos sido testigos de esto. Durante el torneo OGA Dota Pit Europa, los equipos de Team Liquid y Team Secret, nos regalaron la que es, hasta el momento, la mejor partida del torneo.

La partida en específico, duró 1 hora y 22 minutos y, durante casi 1 hora de enfrentamiento, el equipo de Team Liquid estuvo dominando el juego. Siempre, siendo asustados en algunas ocasiones por el equipo de Puppey.

A pesar de esto, lograron sacar megacreeps y parecía que la victoria estaría a su favor. Con lo que no contaban, era con el poder de MATUMBAMAN y su Dragon Knight. Este, se vio forzado a sacar dos Divine Rapier. Esto, sumado a su pasiva, que le hace aguantar una cantidad de daño, lo hacían imposible de matar.

A esto, tenemos que sumarle una tercera Divine Rapier para Nisha y su Storm Spirit.

Ambos equipos dieron todo de sí. Aunque, finalmente, sería Team Secret el que se alzaría con la victoria.

