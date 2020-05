¿Y el Battle Pass cuándo? Valve anuncia que el beta de Artifact 2.0 llegará la próxima semana

La espera por fin ha terminado. El día de hoy Valve realizó el anuncio oficial: Artifact regresa la semana que viene.

Si bien no es el Battle Pass que todos estábamos esperando, y que Valve comentó que se atrasaría por el Coronavirus. Este anuncio también genera emoción en muchas personas pues se trata de la versión 2.0 de este juego de cartas que en un principio prometía ser un gran juego, pero terminó siendo una de las decepciones más grandes de la compañía.

Debemos resaltar que, esta beta cerrada no estará disponible para todos. Los usuarios que tendrán prioridad, serán los que compraron el juego la primera vez que salió. Ellos, recibirán un correo en donde les llegará una serie de instrucciones para registrarse a esta beta.

Valve también aclaró que de nada servirá comprar el juego actualmente pues los jugadores que lo compraron antes del 30 de marzo del 2020 serán los únicos en ser tomados en cuenta.

En el comunicado donde realizaron este anuncio, Valve dejó un apartado de preguntas frecuentes que a continuación les dejamos.

¿Qué estamos probando?

Jugabilidad, equilibrio, identidad de los héroes y de los colores, características sociales, desbloqueo de cartas, partidas clasificatorias, repeticiones, espectadores y la campaña.

¿Qué no estamos probando?

Algunos modos de juego estarán bloqueados. Los modos de torneos y selección, excluido el de selección de héroes, no estarán disponibles hasta que añadamos más jugadores. El tutorial está desactivado, ya que estaremos únicamente invitando a jugadores del juego original. La campaña debería servir para refrescarte la memoria si no has jugado hace tiempo.

¿Quién debería participar?

En la fase inicial de la beta habrá errores, arte temporal y datos que se pueden restablecer. Algunos jugadores pueden querer esperar hasta que el juego esté más avanzado para comenzar a jugar, pero no hay nada malo en registrarse cuanto antes.

¿Cómo participo?

Si has jugado a Artifact 1.0 y quieres ayudarnos con la prueba, revisa tu correo electrónico para obtener un enlace de registro. Los puestos son limitados, pero gradualmente iremos agregando más y más personas a la beta, ¡así que no te preocupes si no ingresas de inmediato!

¿Mis estadísticas, cartas, barajas, etc. se transferirán del juego original?

En la nueva versión, las cartas se desbloquean a través del juego. Es probable que las cartas individuales hayan sido cambiadas, eliminadas o sean completamente nuevas; así que las barajas y estadísticas antiguas no serían válidas.

¿Puedo comprar cartas o paquetes en la beta?

Tenemos algunas ideas sobre lo que nos gustaría vender, pero ninguna de ellas son cartas o paquetes.

