Dota 2: iceiceice "baitea" a su rival invisible tepeando en su cara [VIDEO]

Si bien Dota 2 es un juego de cinco jugadores, en muchas ocasiones podemos ser testigos de cómo un solo jugador nos regala una jugada magistral que quedará en nuestras cabezas por mucho tiempo.

Hace unos días, les comentamos sobre la jugada realizada por MidOne donde finge estar AFK para poder tepear tranquilo. Pues ahora, les mostraremos una jugada en donde tepear era lo último que buscaba hacer el jugador con esta acción.

Si no nos crees, mira el siguiente video.

La jugada fue realizada por Daryl Koh “iceiceice” Pei durante la final de la ESL One Birmingaham SEA entre Fnatic y BOOM Esports.

Como podemos ver en el video, él quería matar al Dragon Knight con su héroe Natures Prophet. A pesar de su intento, este lograr escapar gracias al uso de la Shadow Blade.

Aunque, con lo que no contaba el jugador de BOOM Esports es que, iceiceice siempre supo que el jugador estaba ahí.

Él, al darse cuenta que el Faceless Void estaba llegando a apoyar, decidió tepear en la cara del Dragon Knight que, al ver lo que él pensaba era una presa fácil, rompió la invisibilidad y se reveló ante un Faceless Void que llegaba invisible.

La importancia de esta jugada, no es solamente su espectacularidad si no que, después de esa muerte, los chicos de Fnatic lograron pushear sin problemas pues el Dragon Knight no contaba con Buyback.

Finalmente, Fnatic vencería 3-1 a BOOM Esports durante la final de la ESL One Birmingham SEA y se quedaría con la cifra de 15 mil dólares en premios.

Reafirmándose como el mejor equipo de esa región en la actualidad.

Four tournament wins in a row. 🏆🏆🏆🏆



We take the #ESLOne Birmingham SEA trophy.@23savageDotA, @moon_dota, @iceiceicedota, @DjardelJicko, @Jabzdota – the pride of Southeast Asia.



🇹🇭🇲🇾🇸🇬🇵🇭🇹🇭 pic.twitter.com/Ma7psHD49V