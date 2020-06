Dota 2: Plus One es eliminado de la BTS Pro Series Season 2 por arreglo de partidas

Una noticia de último minuto ha sorprendido a toda la comunidad fanática de Dota 2. El equipo de PlusOne, que estaba concursando en la BTS Pro Series Season 2, junto a los equipos peruanos de Thunder Predator y Beastcoast, ha sido separado por arreglo de partidas del torneo.

Así se anunció a través de la cuenta de Twitter de Beyond The Summit.

Team PlusOne have been removed from BTS Pro Series due to multiple, confirmed incidents of match fixing. All previous match results will be nullified.



We have provided relevant information and evidence to Valve. PlusOne are currently banned from all future BTS tournaments. — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) June 22, 2020

"Team PlusOne ha sido eliminado de la serie BTS Pro debido a múltiples incidentes confirmados de arreglo de partidos. Todos los resultados de partidos anteriores serán anulados. Hemos proporcionado información relevante y evidencia a Valve. PlusOne está actualmente prohibido en todos los futuros torneos de BTS."

¿Qué pasará con los jugadores?

En un tweet mucho más reciente, Beyond The Summit anunció las siguientes medidas contra los jugadores de Plus One.

We are continuing to investigate all the incidents involving these players.



At this time, we are indefinitely suspending xuan, Ched, & Jano from competing in all BTS events.



The other two players, dnm & Wij, are permitted to compete in future BTS tournaments at this time. — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) June 22, 2020

"Continuamos investigando todos los incidentes relacionados con estos jugadores. En este momento, estamos suspendiendo indefinidamente a xuan, Ched y Jano de competir en todos los eventos de BTS. Los otros dos jugadores, dnm y Wij, pueden competir en futuros torneos BTS en este momento."

Como podemos leer, tres de los cinco jugadores han sido suspendidos de torneos de BTS. Por su parte dnm y Wij, jugador argentino conocido en nuestra región por jugar en Team Unknown, podrán seguir participando en torneos de BTS pues al parecer no tendrían relación directa con el arreglo de partidas.

Con esta reciente suspensión, las posibilidades de que Thunder Predator y Beastcoast clasifiquen a la fase de playoffs se han incrementado de forma considerable.

