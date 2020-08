Fall Guys: los tramposos ya llegaron y están acabando con la diversión [VIDEO]

Fall Guys: Ultimate Knockout, se ha convertido en un éxito de escala mundial. Luego de un accidentado primer día de lanzamiento, el juego se las ha arreglado para cautivar a millones de personas alrededor del mundo con su colorida paleta de colores y su particular acercamiento al género "battle royale" que nos hace recordar a ciertos programas de concurso.

Este título, desarrollado por Mediatonic y publicado por Devolver Digital, ha hecho su debut en PlayStation 4 y en PC a través de Steam el día martes de la semana pasada y ya se encuentra entre los juegos más vistos en Twitch y ocupa un cómodo lugar en la preferencia de jugadores expertos y novatos.

Lamentablemente, uno de los peores rostros dentro de este hobby ha asomado su fea cabeza en los últimos días: Los tramposos. Usuarios que juegan sucio han hecho de las suyas durante el fin de semana y lo peor de esta situación (aunque no, en realidad es lo mejor) es que se nota cuando usan sus "hacks". Lamentablemente, todo indica que la comunidad de PC es la más afectada.

El usuario de Twitter y streamer, Matimi0, fue testigo de una aceleración muy sospechosa por parte de uno de los competidores. En el siguiente video vemos como es que el tramposo en cuestión se lanza hacia la puerta con una velocidad imposible de replicar.

Para llegar a clasificar al siguiente juego la velocidad es clave, eso lo sabe todo el mundo. Sin embargo, la rapidez con la que apareció este "hack" de velocidad sorprende y preocupa a la vez. El siguiente video fue subido por Julien D a su cuenta de YouTube el día miércoles 5 de agosto. Eso quiere decir que los hackers han estado presentes haciendo pruebas desde el primer día y han perfeccionado sus métodos en menos de 24 horas.

Esto ha sido reportado a las redes sociales del juego, quienes han prometido tomar cartas en el asunto. La cuenta en Twitter de Fall Guys se ha manifestado al respecto y ha dejando en claro su posición frente a esta práctica que potencialmente le haría mucho daño a su comunidad.

We're aware of the speedhackers and are working on it 👌



Thanks for reporting them!