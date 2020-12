Dota 2: B8, equipo de Dendi, anuncia cambios en su roster con miras al reinicio del Dota Pro Circuit

Cada vez falta menos para que el Dota Pro Circuit 2021 de inicio. Es por eso que, todos los equipos de Dota 2 a nivel mundial, ya se están preparando para llegar de la mejor forma a este torneo y poder conseguir uno de los cupos a The International 2021.

Si bien la mayoría ha decidido mantener su roster, algunos han anunciado que realizarán grandes cambios con miras al año que viene. Uno de estos equipos ha sido B8.

Así es, el equipo fundado por Dendi, uno de los jugadores de Dota 2 más queridos a nivel mundial, anunció esta mañana que dentro de unos días anunciarán el nuevo roster con el que competirán el año que viene.

Aún así, los cambios no se hicieron esperar pues B8 volvió a publicar un anuncio donde anunciaban la salida de dos de sus jugadores.

👉🏻 @Crystallis_Dota and @FishmanDota2 leave B8



We are grateful to them for the time spent together and wish them to reach new heights in the future! GL ✌🏻#b8d pic.twitter.com/E2gMFwG6Xm