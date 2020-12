Dota 2: Puppey cuenta que Valve les dijo que podían viajar a Los Ángeles sin problemas [VIDEO]

La llegada del COVID-19 agarró por sorpresa a la escena profesional de Dota 2 en todo el mundo. Como podemos recordar, esta pandemia tuvo su punto de quiebre a puertas del inicio de la ESL One Los Ángeles Major, la tercera Major del DPC 2019-20, la cual tuvo que ser cancelada por la pandemia.

Si bien estamos cerca de que el Dota Pro Circuit regrese, algunos equipos aún recuerdan cómo fue su reacción a principios de año cuando se encontraron con esta noticia.

El día de hoy, Team Secret compartió un clip en donde el capitán del equipo de Dota 2 Clement "Puppey" Ivanov cuenta una anécdota que tuvo con Valve cuando se enteraron de la pandemia del COVID-19.

"When this Corona outbreak happened, we were worried to go to America. Valve was like 'No no you keep going, come on' but me and Zai were talking to each other like 'I'm not going, I don't care.'"



