Dota 2: RAMZES anuncia la separación de Just Error después de tan solo 1 mes de creación

Una noticia ha sorprendido a toda la comunidad de Dota 2 a nivel mundial. El equipo de Just Error, que había reunido a antiguos miembros del Virtus Pro del 2017 y había conseguido reunirlos con SumaiL acaba de anunciar su disband después de tan solo participar en un torneo y crearse hace poco menos de un mes.

La noticia fue anunciada por el caster de CIS, Vitalii Nikolaevich "v1lat" Volochai, a través de su cuenta de Twitter.

