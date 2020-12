Dota 2: Entrenador de Winstrike acusó a OG de usar píldoras en The International

Una de las victorias más importantes en el mundo de Dota 2 ha sido OG Esports y su conquista de dos The International seguidos. Sin embargo, esto ha traído muchos rumores alrededor de ellos y cómo pudieron conseguir tal hazaña.

Timur "Ahilles" Kulmuhambetov es el entrenador de Winstrike y acusó al campeón del TI de haber utilizado ‘píldoras’ para mejorar su rendimiento en las dos ediciones del Campeonato Mundial de Dota 2. Así lo afirmó al medio cyber.sports.ru.

Según cyber.sports.ru, Ahilles afirma que OG tenía el nivel deseado de motivación y podía dar su 100% con tranquilidad (a comparación de otros equipos que estaban nerviosos9 porque estaba utilizando ‘pastillas’.

Él se sintió molesto que OG pudiera apoyar a su escuadra de CS:GO con los protocolos que eviten el uso de estas píldoras, mientras que en Dota 2 estaban haciendo lo contrario. Una de sus pruebas más contundentes fue la gran final de TI 2018, donde PSG.LGD se notaba nervioso en el juego 4 mientras que OG estuvo calmado.

Ahilles concluyó citando que el analista de la región CIS, Sergey "Smile/ARS-ART" Revin, también había hablado oficialmente sobre este tema de las ‘pastillas’, pero se disculpó porque no quería ser "atacado".

Pues, este caso sucedió en 2019, ARS-ART había afirmado que OG había usado medicamentos para mejorar su desempeño en TI9. Sin embargo, posteriormente se disculpó porque estaba basándose en rumores.

Tras hacerse público las declaraciones del entrenador de Winstrike, Ahilles publicó en sus redes sociales de VK lo siguiente:

"No hay datos sobre el uso de estimulantes por parte del equipo de OG y no los habrá. Esto no es una acusación, sino solo mi suposición subjetiva. Porque OG jugó increíblemente duro y su estado emocional estaba en su nivel más alto para enfrentar este salvaje estrés".

