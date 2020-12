Dota 2: RAMZES, después de la disolución de Just Error: "No queríamos defraudar a nuestra nueva organización"

El día de hoy una noticia sorprendió a la comunidad de Dota 2 a nivel mundial. El equipo de Just Error, que reunió a antiguos jugadores de Virtus Pro y a SumaiL, anunció su disolución después de tan solo 1 mes de creación.

Este hecho agarró desprevenidos a muchos fanáticos de los miembros del equipo. Es por eso que Roman "RAMZES666" Kushnarev, carry del equipo, emitió un comunicado a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta de VK, la red social más usada en Rusia, el jugador de 21 años declaró lo siguiente sobre la disolución del equipo:

"A finales de noviembre, recibimos una gran oferta de un gran equipo europeo que nunca antes había tenido una alineación de Dota. Ofrecieron excelentes condiciones y todos tuvimos una gran oportunidad de obtener un cheque de pago.

Lo he dicho muchas veces antes, creo que se puede decir lo mismo del resto de los muchachos, que mi principal objetivo en mi carrera es tener un buen desempeño en TI. Sabíamos que con esta alineación podríamos mejorar mucho nuestro juego en los bootcamps durante la temporada, pero las dificultades fundamentales ya eran evidentes al final de la Epic League. No queríamos defraudar a nuestra nueva organización o atarnos con contratos y compromisos adicionales cuando no estábamos 100% seguros de nosotros mismos y nuestros compañeros de equipo. Podemos decir que este es el final de la historia de Just Error por ahora ".