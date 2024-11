Dota 2: la última vez que OG enfrentó a un equipo peruano

OG, el actual bicampeón de The International, se enfrentará a beastcoast el 24 de septiembre de este año. Sin duda alguna, este encuentro será una de las mayores pruebas que el equipo de jugadores peruanos de Dota 2 tendrá que sobrellevar en su camino a The International 10, y no planean dejársela fácil a OG.