Battlefield V tiene más usuarios en Steam que Battlefield 2042

Cuando Battlefield 2042 finalmente se lanzó, parecía que muchos fanáticos no estaban impresionados con la última entrega de la franquicia, y la criticaron por sus múltiples problemas técnicos, historia, enfoque y más.

Los primeros meses de un juego suelen ser cuando tiene el mayor número de jugadores, por lo que ver que Battlefield 2042 ya tiene menos jugadores activos en Steam que Battlefield V no es una buena señal. Dicho esto, esta no es una representación completa del recuento general de jugadores de Battlefield 2042, pues no incluye players de consolas.