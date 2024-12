Dota 2: Royal Never Give Up derrota a Invictus Gaming en el HDI 2021

Royal Never Give Up ya nos hace recordar a aquél PSG.LGD que consiguió el segundo puesto en The International 8 y el tercer lugar en TI9. El equipo de Dota 2 que tiene a Somnus, xNova y Chalice derrotó por 2-1 a Invictus Gaming en la final de la Lower Bracket, y pasó a la Grand Final contra OB.Neon hoy.