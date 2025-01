Un hincha de Universitario de Deportes le preguntó a Meta AI sobre la cantidad de goles que podría anotar Lionel Messi al equipo crema y grande fue su sorpresa al ver que la IA no tenía una respuesta clara sobre esta consulta. ¿Qué dijo exactamente? Aquí lo sabrás.

"No puedo predecir el futuro, pero puedo decirte que Lionel Messi ya jugó un partido amistoso con el Inter Miami, esta vez contra el América, y anotó un gol.Sin embargo, es importante destacar que cada partido es único y no hay garantías de que Messi anote goles en el partido contra Universitario de Deportes. De hecho, aún no se ha confirmado si Messi jugará en ese partido.", puntualizó la IA.