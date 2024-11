Warzone: tramposos manipulan partidas para que las armas lleguen a nivel máximo

Los tramposos no dejan tranquilo Call of Duty Warzone , a pesar de que ya se encuentra activo el nuevo sistema anti-trampas conocido como Ricochet, con el que Activision buscaba darle fin a la cantidad de hackers que habían invadido el Battle Royale.

El streamer se quedó sorprendido con esto, y parece ser que no es el único al que le ha pasado. Varias personas reportaron que al utilizar armas en ciertas salas de juego, les ha llevado a tener el nivel máximo. Evidentemente esto es perjudicial no solo para Warzone, también para Call of Duty: Vanguard, pues en ambos se comparte armamento.